Ritorno amaro a San Siro per Milan Skriniar, che pure aveva cominciato la sua notte di Champions League contro il Milan portando in vantaggio il PSG sotto il settore che nelle partite casalinghe dell'Inter, suo ex club, è occupato dalla Curva Nord. Poi l'immediato pareggio in rovesciata di Rafael Leao e l'incornata nella ripresa di Olivier Giroud, proprio sovrastando lo slovacco, per fissare il risultato sul 2-1 definitivo. "È sempre speciale per me giocare qui dopo sei anni passati all'Inter, è stata dura contro il Milan", ha commentato Skrinka a UEFA.com.

