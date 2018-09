C'è anche Milan Skriniar tra i nerazzurri davanti al microfono durante la conferenza pre-Champions al Suning Training Centre. Ecco le parole del centrale slovacco: "Non siamo riusciti a fare gol, ci fossimo riusciti ne avremmo fatti anche 3-4. Ora c'è un'altra partita e dobbiamo pensare a questa, non dimentichiamo quello che è successo col Parma ma dobbiamo prendere le cose positive".

Dopo questo inizio di stagione la partita di domani potrebbe essere decisiva?

"Non voglio dire che è decisiva ma se facciamo bene possiamo rimettere tutto a posto, sicuramente è una partita importante".

Domani te la vedrai con Kane, l'hai studiato?

"Sì, ho giocato contro di lui in Nazionale, abbiamo perso. Spero che domani sia un'altra storia. Ho visto qualche video, è un grande giocatore e si è visto anche al Mondiale ma dobbiamo essere pronti non solo per lui ma anche per altri giocatori".

Chi è il giocatore più pericoloso del Tottenham?

"Da difensore dico Kane, che anche se non si vede 20 minuti può segnare alla prima occasione".

La mancanza di esperienza può essere un fattore positivo per la fame?

"Secondo me sì, io non ho mai giocato in Champions e non vedo l'ora, può essere positivo per noi".

FcIN - Al momento del sorteggio qual è stata la reazione nello spogliatoio?

"Quando giochi in Champions vuoi affrontare queste squadre, possiamo fare bene".

L'accordo per il contratto è vicino?

"Stiamo parlando, ma io sono tranquillo. Tutto è aperto, adesso ci sono tante partite e prima dobbiamo pensare a queste".

