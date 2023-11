"Juve e Inter danno la sensazione di essere superiori alle altre, però ci sono anche Milan e Napoli a giocarsi lo scudetto". Ospite di Radio TV Serie A, Marcello Lippi allarga la corsa scudetto a quattro squadre, nonostante il gap importante che al momento separa la terza e quarta forza del campionato alle due squadre che dopo la sosta daranno vita a un derby d'Italia ad alta quota. Un duello che durerà oltre i 90 minuti di Torino, secondo il ct campione del mondo 2006: "Sarà una sfida fino alla fine del campionato. L'Inter ha dimostrato di essere molto forte, la Juve anche e in più ha il vantaggio di non avere le Coppe. Però non escluderei il Milan".

Il discorso, poi, si sposta su Federico Dimarco, autore di un gol spettacolare contro il Frosinone domenica sera: "Sta facendo molto bene, è un buon giocatore. Il gol gli è venuto bene, l'ha voluto fare, è stato molto bravo. Se mi sarebbe piaciuto allenarlo? E' molto bravo, quando crossa mette sempre palle precise per gli attaccanti".

