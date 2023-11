Archiviata con un agevole 3-0 la pratica Montpellier, il Paris Saint-Germain si avvicina alla sfida di Champions League contro il Milan a San Siro di martedì. Sarà l'occasione per il ritorno a Milano di Milan Skriniar, che intervistato dalla Gazzetta dello Sport nella zona mista del Parc des Princes mostra la sua carica: "Siamo in testa, penso per la prima volta dall'inizio della stagione, anche se con una partita in meno. Siamo contenti di essere lì in vetta, stiamo facendo meglio rispetto all'inizio dove comunque eravamo un gruppo nuovo; ora stiamo lavorando ogni giorno per fare bene, stiamo interpretando molto bene le richieste del tecnico Luis Enrique. Sono contento di essere titolare e avere la sua fiducia e quella dei miei compagni, cerco sempre di aiutare la squadra".

Lo slovacco non nasconde comunque un po' d'emozione: "Sarà una partita particolare per me, visto che per sei anni ho giocato a San Siro. Uno stadio bellissimo, molto difficile da affrontare come avversario. Dobbiamo prepararci bene per questa partita che non sarà facile, ma se lavoriamo bene come abbiamo fatto stasera possiamo fare un risultato. Sarà una gara diversa rispetto all'andata, dobbiamo andare lì per vincere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!