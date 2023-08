Alexis Sanchez tornerà all'Inter da free agent, dopo che il Marsiglia ha scelto di non rinnovargli il contratto, nonostante le 44 presenze condite da 18 gol, tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Ne è convinto Mauricio Pinilla, ex compagno del Nino Maravilla nella Nazionale cilena: "L'Inter è il suo obiettivo numero uno - ha svelato l'ex attaccante nel programma F360 di ESPN -. Appena Joaquín Correa lascerà la squadra, Alexis firmerà un contratto biennale con i nerazzurri".

Nel caso in cui il club milanese non riuscisse a fargli spazio in rosa, allora si aprirebbero diversi scenari per Sanchez, aggiunge Pinilla: "C'è il Galatasaray, ma anche una proposta dall'Arabia Saudita da 20 milioni di dollari all'anno, che sarebbe la terza opzione. Finora ha detto di no al Monaco e a cinque top team brasiliani, oltre ai messicani del Monterrey. Ma attenzione perché non è finita qui: c'è una possibilità molto reale che una big spagnola, sto parlando dell'Atlético Madrid, potrebbe trattare il suo acquisto nei prossimi giorni".