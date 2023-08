Per uno come Benjamin Pavard che vive per vincere i trofei, l'avventura al Bayern Monaco può definirsi tranquillamente più che soddisfacente. Un sentimento che il francese, neo difensore dell'Inter, ha voluto esprimere su Instagram nel messaggio di saluto ai campioni di Germania: "Sono venuto per imparare e vincere. Ho imparato, ho dato tutto e abbiamo vinto. È stato un viaggio pieno di trofei", le sue parole.