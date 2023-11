Dopo l'1-1 finale di ieri sera in casa contro il Torino, l'allenatore dei brianzoli Raffaele Palladino, nell'intervista post-gara rilasciata a DAZN, ha ampiamente risposto anche su Andrea Colpani: "Può giocare ovunque, in un 3-5-2 da mezzala, in un 4-3-3 l'esterno. I sistemi di gioco lasciano il tempo che trovano. Ora sta giocando sotto-punta, ma sa giocare in tante posizioni. Da Colpani ci si aspetta sempre tanto. Nel primo tempo ha lottato insieme alla squadra, ma c'è stato un episodio in cui poteva essere più incisivo e ci sta che potessi arrabbiarmi un po'. Ma mi arrabbio perché gli voglio bene, io so che lui può fare tantissimo in fase offensiva. Insieme abbiamo fatto un patto da quest'estate e lui sa cosa voglio da lui".

Ci racconti questo patto.

"Il patto è nostro, non fatemi domande su questo, lo diremo a fine campionato".

Dove può migliorare?

"In tutto. Tirare col destro, essere incisivo negli ultimi metri, fare l'assist al momento giusto, avere la cattiveria giusta. Il mio obiettivo non è il numero di gol, ma provare a rendere Colpani il più completo possibile. E lui lo sa. Sta facendo molto bene, sono molto contento per lui, è meritata questa convocazione in Nazionale".

