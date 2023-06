Alessandro Bastoni non prenderà parte alle finals di Nations League. Il difensore nerazzurro ha saltato questa mattina l'allenamento a causa di un attacco febbrile, il ct Mancini ha deciso di non farlo partire per l'Olanda. Al suo posto è stato inserito nella lista UEFA Alessandro Buongiorno, difensore del Torino che si aggregherà al gruppo azzurro in tarda serata direttamente a Enschede.