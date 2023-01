"Malissimo Sacchi, una prestazione decisamente scarsa: sarà sospeso. La rete segnata da Acerbi era buona (ma l’arbitro fischia prima), così come il tocco di mano di Carlos Augusto era punibile (ma fuori area, l’altro tocco è col braccio a terra). Un errore che pesa e incide sul match". Lo segnala il Corriere dello Sport, certificando l'inadeguatezza dell'arbitro di Monza-Inter. "Acerbi segna ma era già tutto fermo, Sacchi fischia un fallo che non c’è: cade Pablo Marì ma non per il corpo a corpo con Gagliardini (di gioco) ma per uno sgambetto di... Izzo. Errore doppio: perché non c’è alcun fallo e perché così - fischiando prima - mette fuori causa il VAR (posto che ci sarebbe stato da discutere l’eventuale intervento)". Poi sul rigore chiesto dal Monza a inizio match: "Protagonista Ciurria, in duello con Acerbi. L’attaccante del Monza finisce per chiudere le sue gambe su quella di Acerbi, che rischia perché va per andare sul pallone. Ciurria e Acerbi, fra l’altro, si tengono a vicenda, il giocatore di Palladino sembra puntarsi e andare giù. Sarebbe stato troppo, però, per il rigore".