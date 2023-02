Ieri, nel pre-partita Champions di Sky Sport, è arrivata un'importante investitura da parte di José Mourinho per il futuro da tecnico di Esteban Cambiasso: "E' un grande commentatore, capisce bene il gioco come lo capiva quando era in mezzo al campo - ha detto lo Special One parlando col Cuchu in studio -. Comunica bene, si veste bene e parla bene: è perfetto per questo ruolo. Riesce a nascondere bene il fatto che sia un grande interista. Un giorno me lo aspetto come mio collega, ha le potenzialità per farlo".

Infine, una battuta sulla sua partita del cuore, Inter-Porto: "Sono parte della mia storia e della mia vita, purtroppo una delle due uscirà dalla competizione".