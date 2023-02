Nel corso della sua ospitata negli studi di RSI, dove è stato protagonista di una lunga intervista, Walter Samuel ha ricevuto un messaggio speciale da Massimo Moratti, suo presidente ai tempi dell'Inter. "Volevo mandarti un abbraccio e farti tanti complimenti per quello che hai ottenuto con l'Argentina, una grandissima vittoria - le parole dell'ex numero nerazzurro a proposito del Mondiale vinto da The Wall da collaboratore del ct Scaloni -. Ti meriti tutto per la tua serietà. Poi volevo raccontarti una cosa: il mio ciclo di vittorie incomincia quando ho preso te: quando sei arrivato a Milano, l'Inter ha cominciato finalmente a vincere. Per me sei molto importante, ti sono particolarmente grato".