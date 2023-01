Lautaro Martinez si ripresenta al meglio e nella sua prima chance dall'inizio dopo il rientro dal trionfo Mondiale, mette il sigillo sulla partita con la rete del momentaneo 2-1 col quale l'Inter va al riposo al termine di un primo tempo più insidioso anche di quanto prevedibile. Il Monza non tira mai la gamba indietro, insacca con nonchalance la rete di Matteo Darmian, mette la palla al centro e pareggia con Patrick Ciurria, poi si tradisce con le sue mani con l'errore di Pablo Marì che si fa uccellare dal Toro che gli ruba palla davanti a Michele Di Gregorio e firma il raddoppio. Da lì in poi i nerazzurri hanno le redini del match, anche se i brianzoli, tra un colpo duro e l'altro (male l'arbitro Sacchi), trovano spazio per qualche blitz. Partita aspra anche se molto interessante, nerazzurri lontani dall'averla chiusa del tutto.