Missione finita quella di Piero Ausilio a Londra, dove il direttore sportivo dell’Inter si era recato nella giornata di ieri per discutere con alcuni club, primo su tutti il Chelsea. Il diesse nerazzurro, nel primo incontro con il club londinese, ha avanzato le prime informali 'offerte' per Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly, giocatori per i quali i Blues riservano pretese più onerose rispetto alla proposta di prestito (e stabilito tetto d'ingaggio disponibile a pagare). Meeting che vedrà ulteriori svolgimenti nelle puntate successive che avranno luogo certamente nelle prossime settimane. Intanto il dirigente di Viale della Liberazione ha fatto ritorno dal capoluogo inglese ed è atterrato a Milano qualche minuto fa in aeroporto - come rende noto Gianlucadimarzio.com -, dove ad attenderlo c'erano diversi giornalisti ai quali Ausilio ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione, limitatandosi a sorridere alle telecamere.

