Non solo volley: Alessandro Michieletto, schiacciatore dell'Itas Trentino, parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport ribadisce la sua grande passione per la NBA di pallacanestro ma soprattutto per l'Inter. "A che livelli è il mio interismo? Al livello che se non sono in palestra, nessuno mi toglie il gusto di vedere la partita. Mi piace come gioca la squadra di Simone Inzaghi. Per questo non cito mai nessun atleta della formazione attuale quando mi chiedono il mio calciatore preferito. Colui che stimo da sempre è Javier Zanetti. Sono anche un tifoso dei Los Angeles Lakers. Ovviamente un po’ meno rispetto all’Inter. Ma, quando posso, guardo questi fantastici atleti, giocare a pallacanestro".

Ma chi vince l'anello NBA? E lo Scudetto?

"Difficile esporsi in entrambi i casi: nel primo caso perché siamo agli inizi della stagione e bisogna ancora vedere i reali valori del campo, nel secondo caso perché sono scaramantico. Ma visto che almeno una risposta devo darla, dico Juventus per il tricolore", conclude ridendo.