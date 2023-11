Luca Marchegiani analizza per La Repubblica le caratteristiche di Szczesny e Sommer, i portieri del prossimo Juventus-Inter. "Sono due portieri fortissimi. Szczesny ha un curriculum straordinario, alla Roma ha messo in panchina Alisson e alla Juve Buffon. È tecnico e ha un fisico importante. Fa sembrare semplici cose difficili. Sommer non avrebbe la struttura da portiere moderno, ma compensa con la forza mentale. Ha una testa incredibile, che gli permette di tirare fuori la grande parata nel momento più duro. E stupisce la sua reattività sui tiri ravvicinati".

Una differenza importante si vede nel numero dei rilanci di prima (quindi spazzate comprese) dalla propria area, 70 per lo juventino e 40 per l'interista. "Sono dati che dipendono dalle caratteristiche delle due squadre. Per Inzaghi è importante avere un portiere con un’attitudine a giocare la palla con i piedi, approccio molto diffuso oggi. Allegri ha bisogno di un portiere che trasmetta particolare sicurezza ai compagni, di grande personalità".