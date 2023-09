C'è grande attesa per l'esordio della nuova Italia targata Spalletti in programma sabato sera contro la Macedonia del Nord. Il nerazzurro Barella è certo di una maglia da titolare a centrocampo, mentre Bastoni e Dimarco sono in ballottaggio rispettivamente con Romagnoli e Spinazzola per completare la difesa con Mancini e Di Lorenzo. Frattesi e Darmian inizieranno dalla panchina.

Ecco la probabile formazione:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Immobile, Chiesa.