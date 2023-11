Rientrato, come da copione, oggi insieme a Carlos Augusto, Lautaro Martinez ha raggiunto il resto dei compagni per l'allenamento odierno. Il derby d'Italia del capitano dell'Inter è dunque iniziato oggi, primo giorno di preparazione per la partita di domenica all'Allianz Stadium. "Siamo tornati" ci tiene a sottolineare il Toro con la foto pubblicata su Instagram che lo ritrae durante la sessione di training odierna. Archiviati gli impegni con la Nazionale argentina, l'attaccante di Bahia Blanca ha adesso un solo obiettivo: la Juventus. "Ora concentriamoci per preparare la partita di domenica" chiosa.

