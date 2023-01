A margine della conferenza stampa di oggi, Lautaro Martinez si è fermato anche ai microfoni di Inter Media House, raccontando le emozioni vissute per la vittoria nei Mondiali in Qatar con la Nazionale argentina.

Ora porterai all'Inter quello che hai sempre dato. Mercoledì arriva il Napoli, col quale hai una tradizione molto positiva avendo segnato quattro gol. Che partita ti aspetti?

"Difficile, importante per la classifica. Loro sono tanti punti davanti, quindi dobbiamo fare una partita intelligente e di grande qualità e concentrazione per ottenere i tre punti. Sono in testa e quindi dobbiamo accorciare le distanze".

Cosa ti lascia in più l'esperienza del Mondiale?

"Ho imparato tanto, perché non ho fatto il Mondiale che volevo però Julian Alvarez ha fatto meglio di me e sono contento per lui. Da fuori ho sempre cercato di dare il massimo per migliorarlo in allenamento. E' bello avere compagni che fanno così bene, così uno impara".

