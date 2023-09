Dal proprio profilo Instagram, anche il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti libera tutta la sua gioia per la monumentale vittoria di ieri nel derby contro il Milan: "Complimenti a tutta la squadra e allo staff tecnico per questa bellissima vittoria e per aver reso felice il popolo interista. Le parole di Henrikh Mkhitaryan incarnano perfettamente lo spirito di questo gruppo!!!! Tutti insieme. Avanti così", il messaggio dell'ex capitano.

