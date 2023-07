Le visite mediche effettuate nelle ultime ore da Davide Frattesi sono un assist commerciale per l'Inter. Pubblicando una foto dell'ex Sassuolo su Instagram, infatti, il club nerazzurro svela e lancia il nuovo kit di allenamento per la prossima stagione, con al centro il solito sponsor LeoVegas.News che non rinuncia ad un commento social: "Ops, spoiler" si legge sotto il post, con una emoji che invita a stare in silenzio senza aggiungere ulteriori dettagli.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!