Inter is here! La squadra di Simone Inzaghi è arrivata Lisbona, dove è atterrata circa una mezz'ora fa ed è già in viaggio verso lo stadio Da Luz, dove tra un po' andrà in scena il canonico walkaround e la conferenza stampa della vigilia. Secondo quanto appreso da FcInterNews.it le due attività potrebbero sovrapporsi per via di un leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia. I giocatori dell'Inter potrebbero dunque svolgere la classica passeggiata sul terreno di gioco avversario mentre Inzaghi e Carlos Augusto parleranno ai cronisti, anche se per via delle condizioni climatiche avverse potrebbe svolgersi solo la conferenza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!