Dopo i 45' giocati con il Manchester City mercoledì scorso, oggi Yann Sommer ha protetto i pali della porta del Bayern Monaco per l'intera amichevole vinta 1-0 contro il Kawasaki Frontale. Il portiere svizzero, in attesa del via libera per raggiungere l'Inter, si è tolto la soddisfazione di portare a casa un clean sheet, nel test dello stadio Nazionale di Tokyo, non lontano da dove si stanno allenando quelli che potrebbero essere i suoi nuovi compagni di squadra.