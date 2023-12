Simone Inzaghi si presenta anche in conferenza stampa a Marassi per analizzare il pari contro il Genoa. Queste le sue parole.

L'Inter è arrivata con un po' di stanchezza e su questo campo non era facile. Un punto guadagnato o due persi?

"Non siamo contenti del pari, volevamo vincere ma sapevamo che avversario avremmo trovato, che sta bene fisicamente e mentalmente e che ha messo tanta intensità in campo. Dopo aver trovato il vantaggio mancava un minuto dovevamo essere più bravi in occasione del loro gol. Onore al Genoa che ha fatto un'ottima partita e ha meritato sul campo".

Quanto è stata decisiva la condizione fisica? Perché Bisseck dall'inizio e non Pavard?

"Pavard ha avuto un infortunio complicato ma da 7-8 giorni sta lavorando bene, una scelta tecnica quindi. Col Lecce aveva già dato disponibilità per giocare dall'inizio ma ho fatto questa scelta. Abbiamo tenuto fisicamente una squadra molto intensa che sapevamo che soprattutto qui a Marassi ha perso solo con la Fiorentina e col Milan in modo rocambolesco poi ha dato fastidio a tutte. Una volta trovarto il vantaggio dovevamo essere più bravi. Nel secondo tempo abbiamo avuto un'occasione ma il portiere è stato bravo su Acerbi. Abbiamo preso delle ripartenze che avremmo dovuto evitare".