"Sicuramente troveremo una squadra che vorrà rimanere in Europa. Troveremo uno stadio caldo, ma siamo qui a giocare con una qualificazione ottenuta con due turni in anticipo. Sappiamo che il nostro lavoro non è finito perché c'è un primo posto difficile da conquistare contro una Real Sociedad che sta facendo grandi cose" ha detto Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport, dove l'allenatore nerazzurro ha presentato la gara di domani contro il Benfica, valida per la quinta giornata di Champions League.

Su Audero:

"Sta lavorando molto bene e merita questa chance. Avevo già pensato di farla prima ma Sommer non aveva bisogno di riposo, ora però ha fatto tante partite e Audero lavora ogni giorno per mettermi in difficoltà e giocherà lui".

Attacco nuovo con Arnautovic e Sanchez? Quanti cambi farà?

"Quando ho i giocatori a disposizione io ho sempre cambiato, non è una novità. Quando i giocatori stanno bene è giusto che giochino come i miei, che ho sempre cambiato al di là della qualificazione ottenuta".

Marotta ha detto che sulla finale di Champions tira una moneta. Lei cosa vorrebbe per il futuro?

"Più partite possibili come negli ultimi anni, trofei e soddisfazioni. L'Inter ha già raggiunto due importanti traguardi importanti per la società e per i tifosi, ovvero la qualificazione agli ottavi di Champions e al Mondiale per club".

Su Juve-Inter. Qualche critica di troppo?

"Dipende se si vuole leggere e ascoltare o meno. Penso che la squadra sia stata matura, al di là del gol preso è rimasta lucida e in partita e ha fatto un grandissimo gol, perché sappiamo che non è semplice segnare alla Juventus, siamo rimasti primi in classifica e abbiamo giocato uno scontro diretto in trasferta. Sappiamo chiaramente che nel secondo tempo potevamo fare di più ma si era accumulata un po' di stanchezza e ci siamo accontentati di un pareggio".

