Il mercato può attendere. Come annunciato ieri in conferenza stampa da Thiago Motta, tecnico del Bologna, Marko Arnautovic è stato regolarmente inserito nell'undici titolare dei rossoblu che tra poco affronteranno il Cesena al Dall'Ara, nella gara valida per il primo turno di Coppa italia.

"Marko ha fatto una buona preparazione, sta bene. Marko sa bene quello che penso e viceversa, e così anche la società. Domani (oggi, ndr) sicuramente giocherà, per il mercato avete la possibilità di parlare con Sartori, Di Vaio e Fenucci. La decisione è loro", aveva detto il tecnico dei felsinei, rispondendo così alle voci sul possibile trasferimento del suo centravanti all'Inter.