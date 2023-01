Secondo Tuttosport il club più vigile sull'olandese resta il Chelsea, che deve ancora trovare il sostituto dell’infortunato Reece James e ha sondato il terreno con il Celtic per Juranovic e con l’Atletico Madrid per Molina. Dumfries resta però il primo della lista. "Il fatto che Pimenta ragioni in ottica gennaio aiuta a capire quanto forte sia il pressing dei Blues - si legge su TS -. L’Inter - al momento - non è intenzionata a privarsi di nessuno in questa sessione di mercato (anche perché andrebbe trovato un sostituto), ma vuole ripetere in fotocopia l’operazione Hakimi col Psg (accordo in primavera e cessione entro il 30 giugno). Però col Chelsea va trovato un accordo - con tanto di sconto - pure per Lukaku e la sensazione è che la Supercoppa possa fare da spartiacque: fino a Riad non si muoverà nulla, dopo potrebbero spalancarsi ipotesi al momento non preventivabili in nome degli ottimi rapporti tra i due club e in ossequio alle direttive di Suning sulla necessità di incassare 60 milioni entro la chiusura del bilancio".

