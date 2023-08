Ieri sera la rivelazione della richiesta di Mehdi Taremi al Porto di abbassare il prezzo di vendita per potersi trasferire all'Inter, oggi una precisazione da parte di Hatam Shiralizadeh, giornalista iraniano di Tasnim News: "Taremi è felice al Porto e non ha alcun problema a rimanere per un'altra stagione (scadenza 2024, ndr), ma crede che sia arrivato il tempo di andare altrove".

Taremi is happy at Porto FC and has NO problem to stay in this team for one more season but he believes that it's the time to go. https://t.co/G0tIr3kZmQ