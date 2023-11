Allenamento finito in quel di Appiano Gentile, dove l'Inter ha svolto una sessione di allenamento pomeridiano e dove Simone Inzaghi sta finalmente ritrovando, pian piano, i suoi giocatori. Confermata l'anticipazione di Sky di qualche ora fa: rientrati oggi alla Pinetina tutti gli italiani reduci dagli impegni con la Nazionale di Luciano Spalletti. Insieme agli azzurri è rientrato anche Kristjan Asllani. I sei nerazzurri rientrati oggi hanno svolto una parte del lavoro insieme al resto della squadra, per poi svolgere una parte di lavoro defaticante personalizzato per smaltire il sovraccarico accumulato nei giorni scorsi. Attesi domani gli olandesi De Vrij e Dumfries, il francese Thuram e l'austriaco Arnautovic e potrebbero rientrare già domani anche i sudamericani Lautaro e Carlos Augusto. Diverso il discorso legato a Sanchez, atteso per venerdì come ribadisce l'emittente satellitare..

