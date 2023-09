Un leggero affaticamento muscolare potrebbe costare a Stefano Sensi l'esclusione dalla lista dei convocati di Simone Inzaghi per Inter-Fiorentina, gara valida per la terza giornata di Serie A, in programma domenica sera a San Siro. In dubbio anche Alexis Sanchez, che ha bisogno di altri allenamenti per raggiungere la forma ideale. Lo riporta Sky Sport.