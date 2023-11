Denzel Dumfries dovrebbe partire con il resto della squadra alla volta dell'Austria, dove domani l'Inter proverà a certificare la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Salisburgo. L'olandese, che oggi dopo il riscaldamento è rimasto in panchina ad osservare il lavoro dei compagni, è affaticato dai tanti impegni, ragione per cui Simone Inzaghi, viste le assenze sulla destra di Juan Cuadrado e Benjamin Pavard, ha deciso di gestirlo per non fargli correre rischi inutili. Lo riporta Sky Sport.

