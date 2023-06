Dopo gli aggiornamenti su Brozovic, è il turno di Lukaku, ancora dal futuro in bilico. Per Romelu, fa sapere Di Marzio a Sky L'Originale, sono previsti nuovi contatti tra Chelsea e Inter: i nerazzurri vorrebbero tentare la strategia del prestito con obbligo da dilazionare in più tranche. Previsti contatti in settimana, precisamente per venerdì, anche per Davide Frattesi. Confermato anche l'interesse per Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk in caso di addio di André Onana.

