Spunta anche il Bayern Monaco nella corsa di mercato per Kalidou Koulibaly, difensore senegalese per il quale oggi l'Inter ha manifestato ufficialmente al Chelsea l'intenzione di acquistarlo in prestito sulla falsariga dell'operazione conclusa la scorsa estate per Romelu Lukaku. Tuttavia, nell'incontro andato in scena nelle scorse ore a Londra con protagonista Piero Ausilio, i Blues hanno fatto sapere alla controparte che preferirebbero vendere l'ex Napoli a titolo definitivo, estenendo il discorso anche Big Rom, l'altro grande obiettivo di mercato dei nerazzurri. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.

