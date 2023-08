Anche Sky Sport conferma l'offerta di 25 milioni di euro presentata dall'Inter in giornata al Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Come si legge sul sito Gianlucadimarzio.com, la dirigenza nerazzurra vuole perfezionare un acquisto importante in difesa dopo che la trattativa per Samardzic è saltata. L'offerta è stata respinta però dal Bayern Monaco che chiede una cifra poco superiore ai 30 milioni di euro: le parti però stanno trattando per provare a limare la distanza. Ribadita la volontà del giocatore di lasciare la squadra di Tuchel.