Preso Marko Arnautovic per completare il reparto d'attacco, l'Inter potrebbe aggiungere due nuovi elementi alla rosa a disposizione di Simone Inzaghi nei giorni che mancano da qui alla fine del mercato. Stando a Sky Sport, l'idea della dirigenza nerazzurra per quel che riguarda il centrocampo è continuare con Stefano Sensi, ma non è escluso un nuovo acquisto dopo che l'affare Samardzic è naufragato sul più bello.

Praticamente certo, invece, un innesto dietro: i nerazzurri prenderanno un difensore, questo è l'orientamento che filtra da Viale della Liberazione, resta solo da capire se Marotta e Ausilio punteranno su un giocatore già pronto o di prospettiva.