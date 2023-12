Non sono previste sorprese, rispetto alle indicazioni delle ultime ore, per quanto riguarda le scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Lecce. Secondo Sky Sport, in attacco, Marko Arnautovic è favorito su Alexis Sanchez, pronto a tornare tra i convocati dopo il lieve infortunio che lo aveva tenuto ai box contro Lazio e Bologna in Coppa Italia: con lui, ovviamente, Marcus Thuram, vista l'indisponibilità di capitan Lautaro Martinez, che proverà a recuperare per la prima dell'anno contro il Verona del 6 gennaio. Per il resto, si va verso la conferma del centrocampo titolare, mentre in difesa recupera Stefan de Vrij ma si accomoderà inizialmente in panchina.

