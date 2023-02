Robin Gosens dovrebbe figurare nella lista dei convocati per Inter-Udinese, gara in programma domani sera a San Siro. Come riferisce Sky Sport, dopo l'affaticamento all'adduttore destro accusato contro la Samp lunedì, infatti, il laterale tedesco è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta della vigilia. Un'alternativa in più per Simone Inzaghi per la fascia sinistra, non necessariamente dal 1', più verosimilmente a partita in corso, magari per far rifiatare Federico Dimarco in vista dell'impegno in Champions League contro il Porto di mercoledì sera.