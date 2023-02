L'ultima volta in cui Marcelo Brozovic è stato titolare risale allo scorso 18 settembre, ormai cinque mesi fa, quando l'Inter usciva sconfitta dalla Dacia Arena contro l'Udinese. Proprio sabato, sempre contro i friulani, il croato potrebbe tornare in campo dal 1'. Lo riferisce Sky Sport, che non scarta neanche l'ipotesi di vedere i nerazzurri con il doppio-play, Brozo più Hakan Calhanoglu.