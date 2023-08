Novità in merito al futuro di Robin Gosens: il Wolfsburg aveva formalizzato all'Inter per l'esterno tedesco una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni e legato al raggiungimento di obiettivi. È stato l'esterno mancino tedesco a declinare l'offerta, perché non convinto dal progetto. Ora è orientato verso la permanenza alla corte di Simone Inzaghi per giocarsi le sue carte in vista della nuova stagione. Lo riferisce Sportitalia.