L'Inter attende un'offerta per Onana e continua a guardarsi attorno alla ricerca del suo erede. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club nerazzurro valuta il portiere camerunense 60 milioni di euro e il Manchester United potrebbe arrivarci inserendo diversi bonus. Il club inglese ha già trovato una bozza d'accordo verbale sull'ingaggio con il procuratore di Onana.

Il primo nome sulla lista per raccogliere la sua eredità è quello di Giorgi Mamardashvili del Valencia che chiede almeno 25 milioni di euro. Anatolij Trubin dello Shakhtar è stato sondato, così come Marco Carnesecchi dell’Atalanta, sogno proibito dell’Empoli per sostituire Vicario.

