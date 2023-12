Lautaro Martinez è il re dei bomber argentini per il 2023. Il quotidiano Olè incorona il capitano dell'Inter, che coi suoi 43 gol si è preso il trono di miglior marcatore del suo Paese, diventando il punto di riferimento della squadra nerazzurra e uno dei giocatori di punta della Seleccion campione del mondo. Il Toro precede German Cano, arrivato a 40 reti segnate con il Fluminense finalista dell'ultimo Mondiale per Club, e Mauro Icardi, predecessore di Lautaro come capitano e come punta dell'Inter, fermatosi a quota 36. Il numero nove del Galatasaray si toglie la soddisfazione di scalzare dal trono il concittadino Lionel Messi, quarto con 29 reti all'attivo.

