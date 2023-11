Con il pass per Euro 2024 già messo in tasca a ottobre, Didier Deschamps, ct della Francia, potrà testare l'affidabilità dei giocatori che in tutto il girone di qualificazione hanno avuto meno spazio.

Come, per esempio, Marcus Thuram, che si spartirà i minuti con Olivier Giroud, il titolare dei vicecampioni del mondo, e Randal Kolo Muani, il giocatore del PSG che sta studiando per diventare il nuovo numero nove della squadra. Al pari del centravanti dell'Inter che, secondo le informazioni de l'Équipe, sarà titolare in una delle due partite in calendario con Gibilterra e Grecia: "DD ha lasciato filtrare che Marcus Thuram, che sta facendo bene con l'Inter in questa stagione, avrà la sua possibilità", si legge sull'edizione online del quotidiano transalpino.