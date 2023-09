Sta per debuttare la Nazionale targata Luciano Spalletti: a Skopje, gli Azzurri affronteranno la Macedonia del Nord per una gara cruciale nel discorso qualificazioni ad Euro 2024. Il tecnico di Certaldo si affida a gran parte della colonia interista: Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella partono infatti dal primo minuto, con Davide Frattesi e Matteo Darmian inizialmente in panchina. Non molto distante dalla capitale macedone, precisamente a Pristina, Yann Sommer difenderà i pali della porta della Svizzera nel match contro il Kosovo.

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀



Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti per



🇲🇰 Macedonia Del Nord 🆚 Italia 🇮🇹



️ ore 20.45

️ National Arena Todor Proeski - Skopje

In diretta su #Rai1 #MacedoniaDelNordItalia #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/vlWnAsyMb8 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 9, 2023

