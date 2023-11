L'Albania vola agli Europei 8 anni dopo la storica partecipazione con De Biasi in panchina. Basta il pari con la Moldavia per ottenere il pass. Dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo con Cikalleshi, l'Albania subisce il gol dell'1-1 siglato da Baboglo nel finale di partita. Asllani, partito titolare, è rimasto in campo per tutta la partita. Una buona notizia per Inzaghi, costretto a rinunciare al centrocampista nell'ultimo turno di campionato contro il Frosinone.