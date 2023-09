Chi ha incassato di più al saldo tra acquisti e cessioni? E chi ha speso di più? L'indagine della Gazzetta dello Sport sulla finestra estiva del mercato della Serie A porta a galla numeri interessanti.

La squadra col saldo negativo più alto è il Milan: 37 milioni di "rosso" considerando acquisti e riscatti per 113,5 milioni e 76,5 di incassi. Tra le big, "rosso" anche per Napoli (-26) e Lazio (-4), mentre in attivo troviamo l'Inter (+1), la Juventus (+14,9) e soprattutto la Roma (+62,5). Il saldo positivo più alto è dell'Atalanta che ha fatto registrare un +67.

"L’Inter ha speso 101 milioni complici due operazioni, al netto dei bonus, da 30 o più milioni: Frattesi (33) e Pavard (30). Thuram a parametro zero è stata la chicca in entrata. Marotta, Ausilio e Baccin, che dovevano rispettare il diktat della proprietà dell’autofinanziamento, hanno lavorato bene anche in uscita e sacrificando Onana (50 milioni), Brozovic (18) e Gosens (15) oltre ad alcuni giovani hanno incassato in totale 102 milioni. Il saldo nerazzurro dunque è addirittura positivo per un milione", sottolinea la rosea.

