Pavard ha dato il via ufficialmente alla sua nuova avventura in nerazzurro. Il difensore francese è sbarcato pochi minuti fa a Milano, domani come ricorda La Gazzetta dello Sport sono in programma le visite mediche tra la clinica Humanitas e l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni. "Pavard si recherà in sede poi per la firma del contratto e gli annunci ufficiali, poi una sgambata ad Appiano Gentile per conoscere l'allenatore e i compagni", aggiunge la Rosea sull'attessisimo Pavard Day.