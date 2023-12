"Fosse per me firmerei domani, ma mancano un paio di cose. Ho tanta voglia di rinnovare come la società, la gente qua mi vuole bene e io voglio bene a loro. Poi la mia famiglia sta bene a Milano. La società deve fare la sua parte, io sto facendo la mia: manca poco all’accordo, quindi ci sarà la firma. Io sono tranquillo, penso soltanto a lavorare. Del resto se ne occupano la mia famiglia e il mio procuratore". Queste le parole chiare e nette di Lautaro Martinez, che ieri ha confermato l'imminente firma sul rinnovo. Il capitano è diventato il simbolo dell'Inter e vuole continuare a esserlo anche in futuro.

E la Gazzetta dello Sport conferma: lui e Thuram fanno già sognare come Milito ed Eto’o. La firma è ormai una formalità.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!