Tra i segreti dell'Inter di questa prima parte di stagione c'è anche Yann Sommer. Il portiere svizzero, arrivato a Milano per rimpiazzare Onana, si sta dimostrando affidabile e attento nel momento del bisogno, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.

Nella vittoria di Torino, ad esempio, l’ex Bayern Monaco ha neutralizzato i tentativi di Seck e Pellegri, mentre contro il Salisburgo ha stoppato il tiro di Gloukh dopo appena 4'. Pronta la risposta anche sulla giocata area di Cristante, praticamente unico tentativo in porta della Roma nell'ultimo match di San Siro. Insomma, Sommer c'è e l'Inter se lo gode: in 13 partite ufficiali sono appena 7 le reti subite, di cui "solo una da attribuire a lui (quella di Bajrami per l’1-1) e ha tenuto la porta inviolata ben otto volte", ricorda la rosea.

