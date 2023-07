Dopo l'addio di André Onana (che si aggiunge a quelli di Samir Handanovic e Alex Cordaz), l'Inter si prepara a portare avanti la rivoluzione tra i pali. Il nome caldo in questo senso è quello di Yann Sommer, esperto portiere di proprietà del Bayern Monaco con cui l'accordo sullo stipendio è già stato trovato a circa 3 milioni, mentre andrà pagata una clausola da 6 ai bavaresi. "Le ultime trattative tra due club più che amici, quasi alleati, potranno servire a limare quella cifra", ipotizza La Gazzetta dello Sport.

Più complicata la trattativa per Anatolji Trubin, con l'Inter determinata ma conscia del fatto che non basteranno i 10 milioni più bonus proposti per strapparlo allo Shakhtar Donetsk. "Qui - scrive la rosea in un altro passaggio - il mondo attorno al portiere, tra intermediari e agenti, è molto più complesso rispetto a quello agile attorno a Sommer: queste difficoltà, però, non cambiano la determinazione nerazzurra".

