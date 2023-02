Ancora un ko per Kimpembe, un imprevisto che fa rammaricare il Paris Saint-Germain, oggi pentito di non aver affondato il colpo per Milan Skriniar già a gennaio. Il direttore sportivo dei francesi, nella scorsa finestra di mercato che ha definitivamente scritto la parola fine nel matrimonio tra l'Inter e il difensore slovacco, prossimo a vestire la maglia del PSG, si era illuso che con il recupero di Kimpembe "la squadra sarebbe stata pronta per affrontare il finale di stagione". Ma le cose sono andate diversamente da quelli che erano i piani della dirigenza transalpina: nel match di ieri contro l'Olympique Marsiglia il difensore francese è uscito in barella al quarto d'ora del fischio d'inizio per un problema a un tendine d'Achille. Gli esami svolti oggi hanno dato l'esito da scongiurare: rottura del tendine d'Achille e il conseguente obbligo d'intervento che terrà il giocatore ai box almeno fino ad ottobre, come spiega la Gazzetta dello Sport. Galtier è in difficoltà e oggi il famoso rilancio rispetto i dieci milioni messi sul piatto per portare a casa Skriniar con effetto immediato rifiutati dall'Inter tornano in mente ai parigini che con Skriniar già oggi all'ombra della Torre Eiffel avrebbero vissuto una primavera senza dubbio meno concitata.