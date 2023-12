Pavard è tornato. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, il francese, dopo l'infortunio al ginocchio patito in Atalanta-Inter dello scorso 4 novembre, ieri si è allenato totalmente in gruppo e oggi partirà assieme al resto dei compagni alla volta di Roma per il match con la Lazio.

Il francese non sarà certamente titolare, ma si metterà in panchina a disposizione di Inzaghi: un'ottima notizia vista l'emergenza aperta anche dagli infortuni di Cuadrado, De Vrij e Dumfries. A tal proposito, il centrale olandese appare più avanti del connazionale: l'ex Lazio tornerà già con il Lecce fra una settimana, mentre l'ex PSV punta la trasferta col Genoa del 29 dicembre.

